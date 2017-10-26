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«Ронни не Моцарт снукера, он сильнее него». Реакция медиа на эпическую игру О'Салливана

«Ронни не Моцарт снукера, он сильнее него». Реакция медиа на эпическую игру О'Салливана
Павел Горбатенков

19 мин. назад

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В воскресенье Ракета выиграл English Open, показав в финале запредельную игру. Его результативность в матче против Кайрена Уилсона составила сумасшедшие 98 процентов. Только 6 из его 329 ударов по лузам не пришлись в цель. При этом два неточных удара Ронни совершил в конца уже выигранных фреймов, а еще в одном случае биток угодил в лузу.

Последний раз Ронни был так близок к совершенству в 2014 году, когда в четвертьфинале «Мастерса» обыграл Рики Уолдена – 6:0, набрав рекордные 556 безответных очков.

Через два дня после финала репортер Eurosport.co.uk и соведущий блога Ракеты Дезмонд Кейн назвал О'Салливана машиной и человеком, превосходящим в своем ремесле Моцарта, который был богом в музыке.

«Модель Т-1000 из «Терминатора-2» расплавилась бы на стуле, избитая и раздавленная еще до того, как сформировалась, если бы играла с Ронни в воскресенье. Потому что никакая машина не может функционировать, когда она оставлена без дела.

Телеведущий и комик Стивен Фрай однажды назвал О'Салливана Моцартом снукера. Довольно метко, но спорно, что Моцарт стоит на том же уровне в музыке, на каком находится Ронни в снукерном деле. Он не просто играет в снукер, он его создает.

Его битва с собственными психологическими демонами не уникальна. У всех в жизни есть крест, у кого-то труднее, чем у других. Снукер – это микрокосм жизни. Это битва против себя. Ты всегда сражаешься сам с собой и больше ни с кем. Эта гонка неумолима и немилосердна. А награда за нее ничтожно мала», – написал Кейн.

Немецкое издание Sudedeutsche Zeitung пожалело соперника «Ракеты»: «Еще в январе Ронни говорил, что уже перешагнул свой зенит. Но на English Open от того неуверенного О'Салливана не осталось и следа. Перед нами был аккуратный и непоколебимый Ронни.

Его соперника было жалко. На самом деле, в этот день никто не имел бы малейшего шанса против Ракеты, но неповезло именно Кайрену Уилсону, который по большей части наблюдал игру со стула».

Журналисты Daily Mail впечатлились увиденным: «Это было, возможно, лучшее выступление Ронни за всю его 25-летнюю карьеру».

Репортер Eurosport.de Рольф Калб убежден, что такая игра Ронни стала возможной, потому что ему дали выступать в спортивной обуви: «Когда О'Салливан в форме и сосредоточен – его не удержать. В воскресенье так и было. Конечно, Ронни всегда вызывает споры. Его спортивная обувь вызвала бурю в стакане воды.

Но разрешение на кроссовки помогло ему сосредоточиться на самом главном – играть как можно лучше. Все остальное получилось само собой. Ронни понадобилось всего 70 минут, чтобы выиграть шесть последних фреймов. Это потрясающе».

В The Old Green Baize назвали игру Ракеты космической: «По правде говоря, не важно, с кем бы столкнулся Ронни в воскресенье. Он был слишком хорош и играл в снукер не от этого мира».

Но главный респект достался Ронни от него самого. Ракета, когда-то сравнивший свою игру с панталонами шлюхи, которые постоянно то опускаются, то поднимаются вновь, не хвалил себя очень давно: «Как правило, я очень критично оцениваю собственную игру. Но в этом финале я был очень хорош. Мне удались несколько отличных серий, я чувствовал себя уверенно при ударах. Буду продолжать работать, чтобы достичь уровня еще выше».

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