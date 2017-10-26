«Ронни не Моцарт снукера, он сильнее него». Реакция медиа на эпическую игру О'Салливана

В воскресенье Ракета выиграл English Open, показав в финале запредельную игру. Его результативность в матче против Кайрена Уилсона составила сумасшедшие 98 процентов. Только 6 из его 329 ударов по лузам не пришлись в цель. При этом два неточных удара Ронни совершил в конца уже выигранных фреймов, а еще в одном случае биток угодил в лузу.

Последний раз Ронни был так близок к совершенству в 2014 году, когда в четвертьфинале «Мастерса» обыграл Рики Уолдена – 6:0, набрав рекордные 556 безответных очков.

Через два дня после финала репортер Eurosport.co.uk и соведущий блога Ракеты Дезмонд Кейн назвал О'Салливана машиной и человеком, превосходящим в своем ремесле Моцарта, который был богом в музыке.

«Модель Т-1000 из «Терминатора-2» расплавилась бы на стуле, избитая и раздавленная еще до того, как сформировалась, если бы играла с Ронни в воскресенье. Потому что никакая машина не может функционировать, когда она оставлена без дела.

Телеведущий и комик Стивен Фрай однажды назвал О'Салливана Моцартом снукера. Довольно метко, но спорно, что Моцарт стоит на том же уровне в музыке, на каком находится Ронни в снукерном деле. Он не просто играет в снукер, он его создает.

Его битва с собственными психологическими демонами не уникальна. У всех в жизни есть крест, у кого-то труднее, чем у других. Снукер – это микрокосм жизни. Это битва против себя. Ты всегда сражаешься сам с собой и больше ни с кем. Эта гонка неумолима и немилосердна. А награда за нее ничтожно мала», – написал Кейн.

Немецкое издание Sudedeutsche Zeitung пожалело соперника «Ракеты»: «Еще в январе Ронни говорил, что уже перешагнул свой зенит. Но на English Open от того неуверенного О'Салливана не осталось и следа. Перед нами был аккуратный и непоколебимый Ронни.

Его соперника было жалко. На самом деле, в этот день никто не имел бы малейшего шанса против Ракеты, но неповезло именно Кайрену Уилсону, который по большей части наблюдал игру со стула».

Журналисты Daily Mail впечатлились увиденным: «Это было, возможно, лучшее выступление Ронни за всю его 25-летнюю карьеру».

Репортер Eurosport.de Рольф Калб убежден, что такая игра Ронни стала возможной, потому что ему дали выступать в спортивной обуви: «Когда О'Салливан в форме и сосредоточен – его не удержать. В воскресенье так и было. Конечно, Ронни всегда вызывает споры. Его спортивная обувь вызвала бурю в стакане воды.

Но разрешение на кроссовки помогло ему сосредоточиться на самом главном – играть как можно лучше. Все остальное получилось само собой. Ронни понадобилось всего 70 минут, чтобы выиграть шесть последних фреймов. Это потрясающе».

В The Old Green Baize назвали игру Ракеты космической: «По правде говоря, не важно, с кем бы столкнулся Ронни в воскресенье. Он был слишком хорош и играл в снукер не от этого мира».

Но главный респект достался Ронни от него самого. Ракета, когда-то сравнивший свою игру с панталонами шлюхи, которые постоянно то опускаются, то поднимаются вновь, не хвалил себя очень давно: «Как правило, я очень критично оцениваю собственную игру. Но в этом финале я был очень хорош. Мне удались несколько отличных серий, я чувствовал себя уверенно при ударах. Буду продолжать работать, чтобы достичь уровня еще выше».

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