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Джадд Трамп разорвал Цао Юпэна в полуфинале, соорудив 2 сотенные серии в коротком матче
У азиатов не складываются отношения с Трампами.
Джадд Трамп уверенно расправился с Цао Юпэном в полуфинале European Masters – 6:1.
Китайский снукерист ошарашил англичанина, выиграв стартовый фрейм 75-7, но на этом игра для него закончилась. Сначала Трамп дал почти зеркальный ответ (72-8), после чего выдал сотенную серию (100-0).
В шестом фрейме Джадд блеснул еще ярче и выдал серию из 115 очков.
Цао не запулил ни одного шара в трех последних фреймах.
- Второго финалиста определят китаец Чжоу Юэлун и англичанин Стюарт Бинэм.
- Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player.
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