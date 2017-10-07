Getty Images

Джадд Трамп разорвал Цао Юпэна в полуфинале, соорудив 2 сотенные серии в коротком матче

Трамп разорвал Цао в полуфинале, соорудив 2 сотенные серии в коротком матче
Eurosport

20 ч. назадОбновлено 19 ч. назад

У азиатов не складываются отношения с Трампами.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Джадд Трамп уверенно расправился с Цао Юпэном в полуфинале European Masters – 6:1.

Китайский снукерист ошарашил англичанина, выиграв стартовый фрейм 75-7, но на этом игра для него закончилась. Сначала Трамп дал почти зеркальный ответ (72-8), после чего выдал сотенную серию (100-0).

Видео - Первая сотенная серия Трампа в матче с Цао

02:44

В шестом фрейме Джадд блеснул еще ярче и выдал серию из 115 очков.

Видео - Вторая сотенная серия Трампа в матче с Цао

02:45

Цао не запулил ни одного шара в трех последних фреймах.

Больше спортивных видео на нашем канале в YouTube

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Панарин вышел против бывшей команды и показал ничего. А бывшая команда показала ультрахоккей

02:08
Популярные видео
Все 13 шайб космической бойни «Торонто» и «Рейнджерс»
 242 просмотров2 ч
Малкин и «Питтсбург» повторили на бис финал Кубка Стэнли и снесли «Нэшвилл»
2 375 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться