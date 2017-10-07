Джадд Трамп разорвал Цао Юпэна в полуфинале, соорудив 2 сотенные серии в коротком матче

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Джадд Трамп уверенно расправился с Цао Юпэном в полуфинале European Masters – 6:1.

Китайский снукерист ошарашил англичанина, выиграв стартовый фрейм 75-7, но на этом игра для него закончилась. Сначала Трамп дал почти зеркальный ответ (72-8), после чего выдал сотенную серию (100-0).

Видео - Первая сотенная серия Трампа в матче с Цао 02:44

В шестом фрейме Джадд блеснул еще ярче и выдал серию из 115 очков.

Видео - Вторая сотенная серия Трампа в матче с Цао 02:45

Цао не запулил ни одного шара в трех последних фреймах.

Второго финалиста определят китаец Чжоу Юэлун и англичанин Стюарт Бинэм.

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