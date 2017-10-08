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Трамп защитил титул на European Masters, прибив Бинэма сотенной серией в последнем фрейме

Трамп защитил титул на European Masters, прибив Бинэма сотенной серией в последнем фрейме
Eurosport

11 ч. назад

Джадд завоевал восьмой титул в карьере.

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Джадд одолел в финальном матче Бинэма со счетом 9:7. В заключительном фрейме турнира Трамп сделал Стюарта под ноль, выдав серию в 107 очков.

Трамп защитил титул, который завоевал в 2016 году, победив в финале Ронни О'Салливана (9:8).

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