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Трамп защитил титул на European Masters, прибив Бинэма сотенной серией в последнем фрейме
Джадд завоевал восьмой титул в карьере.
Джадд одолел в финальном матче Бинэма со счетом 9:7. В заключительном фрейме турнира Трамп сделал Стюарта под ноль, выдав серию в 107 очков.
Трамп защитил титул, который завоевал в 2016 году, победив в финале Ронни О'Салливана (9:8).
- За победу Джадд получит почти 84 тысячи евро.
- На счету Трампа 6 сотенных серий на турнире.
- Титул стал для него восьмым в карьере.
- Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player.
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