«С 8 лет хотел стать следующим Ронни О'Салливаном». Правила игры Джадда Трампа

«Многие игроки хотят просто выигрывать снова и снова, даже если делают это не очень красиво. Я же помню о зрителях, об их мотивации и вовлеченности. Я стараюсь устроить шоу для болельщиков и убедиться, что им это нравится».

«Я с восьми лет хотел стать следующим О'Салливаном. Когда я был моложе, было очень тяжело играть с Ронни из-за давления. Больше нет».

«Снукер сделал шаг назад, и я не уверен, что он восстановится, если в эту игру не придут одновременно пять Ронни O'Салливанов».

«Я знал, что мог стать самым молодым игроком, сделавшим максимум, поэтому чувствовал больше давления, но взял себя в руки и все получилось. Это одно из лучших моих достижений. И в ближайшие 20 лет его будет сложно превзойти».

«Переход на профессиональный уровень дался мне нелегко. Думал, что все будет намного проще. Но в туре я встретил много сильных игроков, первые три-четыре года мне было очень тяжело. Я чувствовал, что не прогрессирую, мне было не с кем тренироваться, и я не мог улучшить игру».

«Я просто хочу быть лучшим в мире. Хочу добраться до вершины игры и доминировать как можно дольше. Это с самого детства было моей целью».

«Во всех видах спорта я правша: в футболе, теннисе, дартсе, гольфе. Во всем, кроме снукера. Я не знаю, почему так. Это действительно странно».

«Да, я позволяю себе покупать дорогие автомобили, но мы живем один раз, и я хочу получить все возможное, пока могу. Никогда не знаешь, что ждет за углом».

«Деньги действительно помогают спорту сегодня. Снукер – все еще популярная игра, но не такая крутая, как некоторые виды спорта с солидными спонсорами. Футболистов боготворят, а снукеристов – нет».

«В снукере есть традиция носить жилеты, выглядеть умным и тихим. Я думаю, можно было бы носить что-то более разнообразное, но спортивное и, возможно, привлекать этим спонсоров и чаще попадать в заголовки».

«Было бы неплохо проводить больше турниров с 30-секундным ограничением на выполнение удара. Некоторые думают, что замедляя игру, можно получить преимущество, но так быть не должно. Побеждать должен тот, кто лучше готов в этот день».

«Я чувствую давление публичности лет с 10. Кажется, что это продолжается целую вечность».

«Я начал с пула, когда мне было около пяти лет, а потом как-то мой отец играл в снукер, и я просто попробовал. Я почувствовал, что у меня получается, и меня понесло. Думаю, мне повезло, что ко мне все пришло словно само собой, не знаю откуда, у нас в семье нет спортсменов».

«Родители сильно помогли моей карьере. Мой папа работал всю неделю – с понедельника по пятницу, часами он колесил по всей стране. На выходных приезжал домой и отвозил меня на соревнования. Я начал играть на турнирах с восьми лет. Он никогда не отдыхал. Он посвятил всю свою жизнь тому, чем я хотел заниматься».

«Я никогда ни о ком не беспокоюсь и веду собственную игру. Это верный способ побеждать в матчах и выигрывать титулы».

8 октября Джадд Трамп защитил титул European Masters, победив в финале Стюарта Бинэма 9:7.

В World Snooker-туре Трамп занимает четвертую позицию.

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