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Энтони Хэмилтон - Марк Уильямс

German Masters - 2 февраля 2017

Это Снукер, и это German Masters! Следите за матчем Энтони Хэмилтон – Марк Уильямс на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 2 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Энтони Хэмилтон и Марк Уильямс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.