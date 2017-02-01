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Стивен Магуайр - Аллистер Картер

German Masters - 1 февраля 2017

Это Снукер, и это German Masters! Следите за матчем Стивен Магуайр – Аллистер Картер на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 1 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Стивен Магуайр и Аллистер Картер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.