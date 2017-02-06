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45-летний Энтони Хэмилтон взял первый титул в карьере, выиграв German Masters

45-летний Хэмилтон взял первый титул в карьере, выиграв German Masters
Eurosport

1 час назад

Английский пенсионер уделал трех чемпионов мира и выдал матч жизни в финале.

Хэмилтон в финальном матче обыграл соотечественника Аллистера Картера со счетом 9:6. В последнем фрейме Картер первым начал серию, но ошибся с выходом на синий шар и был вынужден отыграться. Хэмилтон забил дальний шар и довел встречу до матч-бола. Решающий шар 45-летний англичанин забил сложным плантом у черного борта.

  • Хэмилтон на пути к финалу обыграл 2-кратного чемиона мира Марка Уильямса, 2-кратного чемиона мира Марка Селби и чемпиона мира-2015 Стюарта Бинэма.
  • Для Хэмилтона победа на German Masters стала первой в рейтинговых турнирах. Энтони начал профессиональную карьеру в 1991 году.

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