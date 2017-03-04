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Дэррил Хилл - Стивен Холлуорт
Gibraltar Open - 4 марта 2017
Это Снукер, и это Gibraltar Open! Следите за матчем Дэррил Хилл – Стивен Холлуорт на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 4 марта 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Дэррил Хилл и Стивен Холлуорт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.
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