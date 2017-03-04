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Роберт Милкинс - Кристофер Кеоган

Gibraltar Open - 4 марта 2017

Это Снукер, и это Gibraltar Open! Следите за матчем Роберт Милкинс – Кристофер Кеоган на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 4 марта 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Роберт Милкинс и Кристофер Кеоган, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.