30.10.17
Р. МилкинсРоберт Милкинс
Не ранее
14:30
Г. ДоттГрэм Дотт
International Championship • Раунд 1
СеткиКалендарьСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Роберт Милкинс - Грэм Дотт
International Championship - 30 октября 2017

Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Роберт Милкинс – Грэм Дотт на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 30 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Роберт Милкинс и Грэм Дотт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Роберт Милкинс - Грэм Дотт International Championship in live video
    
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