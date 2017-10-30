30.10.17
М. ДжойсМарк Джойс
Не ранее
9:30
Э. МакгиллЭнтони Макгилл
International Championship • Раунд 1
СеткиКалендарьСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Марк Джойс - Энтони Макгилл
International Championship - 30 октября 2017

Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Марк Джойс – Энтони Макгилл на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:30 30 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Марк Джойс и Энтони Макгилл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Марк Джойс - Энтони Макгилл International Championship in live video
    
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