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Гэри Уилсон - Нил Робертсон

International Championship - 29 октября 2017

Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Гэри Уилсон – Нил Робертсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 29 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Гэри Уилсон и Нил Робертсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.