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Барри Хокинс - Джек Лисовски
International Championship - 30 октября 2017
Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Барри Хокинс – Джек Лисовски на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:30 30 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Барри Хокинс и Джек Лисовски, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.
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