30.10.17
Б. ХокинсБарри Хокинс
Не ранее
9:30
Д. ЛисовскиДжек Лисовски
International Championship • Раунд 1
СеткиКалендарьСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Барри Хокинс - Джек Лисовски
International Championship - 30 октября 2017

Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Барри Хокинс – Джек Лисовски на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:30 30 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Барри Хокинс и Джек Лисовски, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Барри Хокинс - Джек Лисовски International Championship in live video
    
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