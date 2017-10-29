29.10.17
Д. ДэйлДоминик Дэйл
Не ранее
14:30
Б. ВулластонБен Вулластон
International Championship • Раунд 1
СеткиКалендарьСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Доминик Дэйл - Бен Вулластон
International Championship - 29 октября 2017

Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Доминик Дэйл – Бен Вулластон на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 29 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Доминик Дэйл и Бен Вулластон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Доминик Дэйл - Бен Вулластон International Championship in live video
    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

комментарий 0