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Доминик Дэйл - Бен Вулластон

International Championship - 29 октября 2017

Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Доминик Дэйл – Бен Вулластон на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 29 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Доминик Дэйл и Бен Вулластон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.