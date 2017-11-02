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Марк Селби - Робби Уильямс

International Championship - 2 ноября 2017

Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Марк Селби – Робби Уильямс на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 2 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Марк Селби и Робби Уильямс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.