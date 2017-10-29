29.10.17
М. О'ДоннеллМартин О'Доннелл
Не ранее
14:30
С. ЛэмСэндерсон Лэм
International Championship • Раунд 1
СеткиКалендарьСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Мартин О'Доннелл - Сэндерсон Лэм
International Championship - 29 октября 2017

Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Мартин О'Доннелл – Сэндерсон Лэм на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 29 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Мартин О'Доннелл и Сэндерсон Лэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Мартин О'Доннелл - Сэндерсон Лэм International Championship in live video
    
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