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Эден Шарав - Сяо Годун
International Championship - 30 октября 2017
Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Эден Шарав – Сяо Годун на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 30 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Эден Шарав и Сяо Годун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.
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