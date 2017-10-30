30.10.17
Д. ГилбертДэвид Гилберт
Не ранее
9:30
Х. ЛиХан Ли
International Championship • Раунд 1
СеткиКалендарьСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Дэвид Гилберт - Ли Хан
International Championship - 30 октября 2017

Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Дэвид Гилберт – Хан Ли на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:30 30 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Дэвид Гилберт и Хан Ли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Дэвид Гилберт - Хан Ли International Championship in live video
    
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