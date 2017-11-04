04.11.17
М. АлленМарк Аллен
Не ранее
9:00
Б. ЯньБинтао Янь
International Championship • Полуфинал
СеткиКалендарьСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Марк Аллен - Янь Бинтао
International Championship - 4 ноября 2017

Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Марк Аллен – Бинтао Янь на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 4 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Марк Аллен и Бинтао Янь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Марк Аллен - Бинтао Янь International Championship in live video
    
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