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Марк Аллен - Янь Бинтао

International Championship - 4 ноября 2017

Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Марк Аллен – Бинтао Янь на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 4 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Марк Аллен и Бинтао Янь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.