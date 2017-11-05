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Марк Селби выиграл 13-й рейтинговый турнир в карьере

Селби выиграл 13-й рейтинговый турнир в карьере
Eurosport

41 мин. назад

Чемпион мира показал класс на International Championship.

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Английский снукерист Марк Селби защитил титул на International Championship, обыграв в финале Марка Аллена из Северной Ирландии – 10-7.

Трехкратный чемпион мира вырвал лидерство в третьем фрейме, выиграл семь из девяти последующих партий и, сбавив темп, довел встречу до победы.

Аллену остается утешать себя тем, что три лучшие серии финала принадлежат ему (137, 110, 98), в то время как Селби ни разу не сделал сенчури.

  • Селби выиграл International Championship во второй раз в карьере. Впервые турнир покорился ему в 2016 году.
  • Всего на счету Марка стало 13 побед на рейтинговых турнирах.
  • International Championship проходил в китайском Дацине.

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