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Эндрю Хиггинсон - Кёрт Мафлин

Northern Ireland Open - 20 ноября 2017

Это Снукер, и это Northern Ireland Open! Следите за матчем Эндрю Хиггинсон – Кёрт Мафлин на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 20 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Эндрю Хиггинсон и Кёрт Мафлин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.