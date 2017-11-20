20.11.17
Н. РобертсонНил Робертсон
Не ранее
16:00
Д. ДжонсДжейми Джонс
Northern Ireland Open • Раунд 1
СеткиКалендарьСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Нил Робертсон - Джейми Джонс
Northern Ireland Open - 20 ноября 2017

Это Снукер, и это Northern Ireland Open! Следите за матчем Нил Робертсон – Джейми Джонс на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 20 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Нил Робертсон и Джейми Джонс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Нил Робертсон - Джейми Джонс Northern Ireland Open in live video
    
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