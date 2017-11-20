20.11.17
Э. СлессорЭллиот Слессор
Не ранее
22:00
К. ДанхэмКёрт Данхэм
Northern Ireland Open • Раунд 1
СеткиКалендарьСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Эллиот Слессор - Кёрт Данхэм
Northern Ireland Open - 20 ноября 2017

Это Снукер, и это Northern Ireland Open! Следите за матчем Эллиот Слессор – Кёрт Данхэм на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 20 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Эллиот Слессор и Кёрт Данхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Эллиот Слессор - Кёрт Данхэм Northern Ireland Open in live video
    
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