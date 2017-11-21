21.11.17
П. ДэвисонПол Дэвисон
Не ранее
16:00
Р. ЛоулерРод Лоулер
Northern Ireland Open • Раунд 1
СеткиКалендарьСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Пол Дэвисон - Род Лоулер
Northern Ireland Open - 21 ноября 2017

Это Снукер, и это Northern Ireland Open! Следите за матчем Пол Дэвисон – Род Лоулер на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 21 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Пол Дэвисон и Род Лоулер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Пол Дэвисон - Род Лоулер Northern Ireland Open in live video
    
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