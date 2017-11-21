Онлайн

Мэттью Стивенс - Лео Фернандес

Northern Ireland Open - 21 ноября 2017

Это Снукер, и это Northern Ireland Open! Следите за матчем Мэттью Стивенс – Лео Фернандес на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 21 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Мэттью Стивенс и Лео Фернандес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.