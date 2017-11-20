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Джош Бойло - Эшли Хьюджилл

Northern Ireland Open - 20 ноября 2017

Это Снукер, и это Northern Ireland Open! Следите за матчем Джош Бойло – Эшли Хьюджилл на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 20 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Джош Бойло и Эшли Хьюджилл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.