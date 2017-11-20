20.11.17
Ш. МёрфиШон Мёрфи
Не ранее
17:00
Ц. ЧэньЦзыфань Чэнь
Northern Ireland Open • Раунд 1
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Шон Мёрфи - Чэнь Цзыфань
Northern Ireland Open - 20 ноября 2017

Это Снукер, и это Northern Ireland Open! Следите за матчем Шон Мёрфи – Цзыфань Чэнь на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 20 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Шон Мёрфи и Цзыфань Чэнь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Шон Мёрфи - Цзыфань Чэнь Northern Ireland Open in live video
    
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