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Аллистер Картер - Чэнь Чжэ

Northern Ireland Open - 21 ноября 2017

Это Снукер, и это Northern Ireland Open! Следите за матчем Аллистер Картер – Чжэ Чэнь на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 21 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Аллистер Картер и Чжэ Чэнь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.