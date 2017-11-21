21.11.17
С. ДоналдсонСкотт Доналдсон
Не ранее
13:00
Ю. ВанЮчэнь Ван
Northern Ireland Open • Раунд 1
СеткиКалендарьСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Скотт Доналдсон - Ван Ючэнь
Northern Ireland Open - 21 ноября 2017

Это Снукер, и это Northern Ireland Open! Следите за матчем Скотт Доналдсон – Ючэнь Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 21 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Скотт Доналдсон и Ючэнь Ван, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Скотт Доналдсон - Ючэнь Ван Northern Ireland Open in live video
    
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