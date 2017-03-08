Онлайн

Дин Джуньху - Джон Хиггинс

Players Championship - 8 марта 2017

Это Снукер, и это Players Championship! Следите за матчем Джуньху Дин – Джон Хиггинс на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 8 марта 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Джуньху Дин и Джон Хиггинс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.