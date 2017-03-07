07.03.17
Б. ХокинсБарри Хокинс
Не ранее
22:00
Н. РобертсонНил Робертсон
Players Championship • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Барри Хокинс - Нил Робертсон
Players Championship - 7 марта 2017

Это Снукер, и это Players Championship! Следите за матчем Барри Хокинс – Нил Робертсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 7 марта 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Барри Хокинс и Нил Робертсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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