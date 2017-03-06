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Ронни О'Салливан - Лян Вэньбо

Players Championship - 6 марта 2017

Это Снукер, и это Players Championship! Следите за матчем Ронни О'Салливан – Вэньбо Лян на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 6 марта 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Ронни О'Салливан и Вэньбо Лян, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.