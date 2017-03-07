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Ронни О'Салливан вышел в четвертьфинал Players Championship

О'Салливан вышел в четвертьфинал, сделав две сотенных серии
Eurosport

60 мин. назад

В стартовом матче турнира англичанин обыграл китайца Ляня Веньбо – 5:1.

Встреча до пяти побед завершилась уверенной победой О'Салливана – 5:1. На счету англичанина две сотенные серии.

Лянь проиграл Ронни шестую очную встречу при одной победе.

  • В четвертьфинале Ронни О'Салливан встретится с победителем матча между Джадом Трампом и Марком Кингом.
  • Ронни – пятикратный чемпион мира.

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