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Фергал О'Брайен - Марк Аллен

Шанхай Мастерс - 15 ноября 2017

Это Снукер, и это Шанхай Мастерс! Следите за матчем Фергал О'Брайен – Марк Аллен на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 15 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Фергал О'Брайен и Марк Аллен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.