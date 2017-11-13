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Джек Лисовски - Chris Totten

Шанхай Мастерс - 13 ноября 2017

Это Снукер, и это Шанхай Мастерс! Следите за матчем Джек Лисовски – Chris Totten на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 13 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Джек Лисовски и Chris Totten, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.