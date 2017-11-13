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Акани Сонсермсавад - Стюарт Бинэм

Шанхай Мастерс - 13 ноября 2017

Это Снукер, и это Шанхай Мастерс! Следите за матчем Акани Сонсермсавад – Стюарт Бинэм на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 13 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Акани Сонсермсавад и Стюарт Бинэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.