Онлайн

Люка Бресель - Мэттью Стивенс

Шанхай Мастерс - 14 ноября 2017

Это Снукер, и это Шанхай Мастерс! Следите за матчем Лука Бресель – Мэттью Стивенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 14 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Лука Бресель и Мэттью Стивенс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.