23.02.17
Б. ЯньБинтао Янь
Не ранее
23:40
Х. Вафаеи АйоуриХуссейн Вафаеи Айоури
Shoot Out • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Янь Бинтао - Хуссейн Вафаеи Айоури
Shoot Out - 23 февраля 2017

Это Снукер, и это Shoot Out! Следите за матчем Бинтао Янь – Хуссейн Вафаеи Айоури на Eurosport.ru! Игра начинается в 23:40 23 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Бинтао Янь и Хуссейн Вафаеи Айоури, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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