24.02.17
А. ТейлорАллан Тейлор
Не ранее
17:30
К. КеоганКристофер Кеоган
Shoot Out • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Аллан Тейлор - Кристофер Кеоган
Shoot Out - 24 февраля 2017

Это Снукер, и это Shoot Out! Следите за матчем Аллан Тейлор – Кристофер Кеоган на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 24 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Аллан Тейлор и Кристофер Кеоган, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0