Барашек Шон. История упертого парня, который изменит снукер

2 мая 2005 года. Театр Крусибл в Шеффилде. У стола в финальном матче чемпионата мира Мэттью Стивенс и Шон Мёрфи. Валлиец проводит серию при счете 17:16 по фреймам в пользу Шона и мажет простой красный в среднюю лузу. Через несколько ударов Мёрфи разбирает позицию и забивает сложнейший черный шар вдоль борта. На трибунах уже мало кто сомневается, что снукер получил нового чемпиона мира, хотя тремя неделями ранее в подобное было невозможно поверить.

Мёрфи в свои 22 года стал самым молодым триумфатором Крусибла после Стивена Хендри и первым в новую эру, кому удалось выиграть первенство, пробившись через квалификацию. По ходу турнира Шон обыграл трех чемпионов – Джона Хиггинса, Стива Дэвиса и Питера Эбдона. На призовые 250 тысяч фунтов Мёрфи купил особняк и сыграл свадьбу с подругой Клэр Чорлтон. Жизнь удалась.

Впереди юную звезду ждала блестящая карьера и десятки титулов. По крайней мере, так могло показаться тогда.

Шон рос в тепличных условиях, хотя его детство и нельзя назвать безоблачным. Он родился в обеспеченной семье профессионального гольфиста в английском городке, неизвестном настолько, что его название не нужно запоминать даже любителям кроссвордов.

В восемь лет Шон попросил у отца на Рождество компьютер, но Тони Мёрфи подарил кий и стол. Благодаря отцу Мёрфи-младший получил личного тренера и возможность заниматься в клубе «Рашден», куда захаживали такие звезды как Хендри, Марк Уильямс и Кен Доэрти.

В 10 лет Шон уже сделал свой первый сотенный брейк, и стало очевидно, что у парня есть хорошие перспективы в снукере. Через три года Тони Мёрфи забрал сына из школы, в которой он не ладил со сверстниками, и обеспечил Шону отличное домашнее образование. С этих пор Мёрфи-младший тренировался по семь часов в день, а по выходным принимал участие в турнирах.

В 15 лет Шон стал профессионалом, а в 19 выиграл первый серьезный турнир – Benson & Hedges Championship, благодаря чему сыграл на «Мастерс». До победы на чемпионате мира Мёрфи получил награду лучшему молодому игроку года и поссорился со Стивеном Магуайром, который стал его самым принципиальным соперником.

На «Гран-при»-2004 шотландец пришел к началу матча с Шоном без мелка и попросил запасной у соперника. Мёрфи отказал, и Стивен с разрешения судьи отправился за мелком в раздевалку. А Шон указал арбитру на регламент, согласно которому поведение Магуайра должно считаться опозданием на игру. Стивену было присуждено поражение во фрейме, но матч он выиграл.

После триумфа на чемпионате мира Шон серьезно поссорился с отцом. По слухам, Тони Мёрфи был против отношений сына с Клэр Чорлтон, которая была прихожанкой церкви одного из радикальных ответвлений протестантизма. Шон не общался с отцом полтора года, даже несмотря на то, что Тони после ссоры пережил сердечный приступ.

Шон и Клэр познакомились в христианском чате. Супруга все время присутствовала на матчах Шона, и три года их брак считался образцовым. А в 2008 году Мёрфи просто ушел из дома, оставив Клэр записку с пояснениями, что разлюбил. Шон сменил номер, чтобы супруга не могла связаться с ним и заблокировал ее в соцсетях.

В это же время всплыла информация о супружеских изменах Мёрфи. Еще одна посетительница христианских чатов по имени Эбигейл рассказала в прессе о связи со снукеристом, не опустив жареных подробностей. По ее словам, Шон уверял, что хочет от нее детей, а с Клэр покончено.

Эбигейл пожаловалась, что Мёрфи использовал ее только для секса. Ситуация получилась смешная, учитывая, что у самой Эби оказался профайл на сайте эскорт-услуг, и за час с ней можно было заплатить всего 100 фунтов. В итоге, Эбигейл сдружилась с Клэр и выступала в качествее ее соответчика на бракоразводном процессе.

Избавившись сразу от двух женщин и наладив отношения с отцом, Мёрфи заметно улучшил свои результаты. После ЧМ-2005 он выиграл только два турнира на Мальте, а в сезоне-2008/09 выиграл чемпионат Британии и вышел в финал мирового первенства, где уступил Джону Хиггинсу.

После развода Шон изменился. Перестал изображать человека образцового поведения. Теперь его можно было увидеть после турниров в барах в компании хорошего друга Марка Селби и нескольких пинт пива. Научился привлекать к себе внимание в прессе жесткими и прямыми высказываниями, сбросил лишние килограммы и заново обрел уверенность в себе.

Сегодняшний Шон – самый активный среди всех игроков в соцсетях. У него есть собственный блог и канал на YouTube, где он обучает снукерным приемам и демонстрирует трик-шоты. Мёрфи любит музыку и сам может исполнить любимые композиции на фортепьяно.

Шон знает несколько иностранных языков, отчисляет на благотворительность 100 фунтов с каждого сотенного брейка, увлекается гольфом, теннисом и футболом, но главное – порой демонстрирует завораживающий снукер. Самыми атакующими игроками тура считаются Ронни О'Салливан и Джадд Трамп, но Мёрфи ни капли им в этом не уступает. Шон не теряет голову, но идет на дальние удары, как будто исключая возможность промаха, а его игру на «Мастерс»-2015 можно считать образцовой.

В этом году Мёрфи исполнится 34 года, но пример Ронни, Хиггинса, Уильямса, Бинэма и десятка других игроков показывает, что в современном снукере и 40 лет нельзя считать преклонным возрастом. Как и О'Салливан, Шон призывает ускорить игру, установив лимит времени на удар. По его мнению, это увеличит шансы попадания снукера в олимпийскую программу.

После ухода ветеранов, Мёрфи вполне может стать самым авторитетным игроком в туре. Не то, чтобы снукер нуждался в революции, но харизматичный англичанин способен оживить игру и сделать ее еще лучше.

Русский голос снукера: «За 2 часа до полуночи не упоминайте Ронни – не хочу думать о сатане»

3 промаха Мёрфи, стоившие ему фрейма и, возможно, победы в первом круге «Мастерс»

Оставайтесь с Eurosport.ru благодаря приложениям для iOS и Android