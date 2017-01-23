Пост о Ронни. Кто воспитал главного негодяя снукера

Целый гараж с порножурналами. C такого натюрморта начиналось каждое утро мальчика из городка Уорсли. Он мечтал о футбольной карьере, но перед тренировкой помогал папе. Задание – разбросать по округу пачку листовок с почти или абсолютно голыми женщинами. Внизу возбуждающего глянца блестел адрес элитного и, естественно, нелегального секс-шопа с коллекцией взрослых фильмов в подвале.

О’Салливаны жили не только похотью. Старшие братья не вылезали из боксерских перчаток, дед бредил бойцовским прошлым, а мама трудилась бухгалтером в местных конторах. Эти занятия не прибавляли еды в холодильнике, и Роналд-старший кормил семейство вопреки риску перед законом и вечным скандалам с женой. Помощник у него был один – безотказный младший ребенок.

Ронни толкнул первый журнал однокласснику в 10 лет. Через несколько выпусков пришло повышение: ему доверили убираться в необычном магазине с его секретным отсеком. О’Салливан с удовольствием слонялся среди взрослых мужиков, запоминая отменные ругательства и вредные привычки. Одна из них – болтливость – и подвела мальчишку.

Ронни-младший рассказал о прибыльных делишках отца в неподходящем месте, и вскоре вокруг него закружила мафия. Из двух альтернатив (покровительство или вендетта) выбирать не пришлось, и бизнес О’Салливанов вышел на новый уровень. Дон по имени Чарли Крэй был справедливым крестным отцом. Он взимал за свои услуги либеральную таксу, развивая благополучие клиентов.

Отец смастерил для парня целый снукерный уголок в новом доме. Кий превратился в новую страсть Ронни после визита к двоюродному брату, у которого стоял бильярдный стол. По вечерам пара Роналдов протирали сукно до дыр. Младший развивал скорость – его прозовут Ракетой за короткие паузы между подходами. Профессиональная карьера О’Салливана началась в 15 лет. Так хотел папа.

Спустя два года после выхода сына в мировой тур, Роналд-старший загремел в тюрьму. Он перебрал в местном баре, празднуя очередную победу отпрыска. Мужчина затеял драку и оказался в явном меньшинстве. Чарли Крэю доложили о неприятной ситуации, и мафиози прислал в паб водителя Брюса Брайана – О’Салливана наказали привезти на воспитательную беседу к дону, но вместо пьяного пассажира в салон шофер получил от хмельного хулигана несколько ударов огромным ножом.

Свидетели утверждали, что убийство спровоцировал слишком темный цвет кожи шофера. Ронни-младший бесится, когда произошедшее связывают с расизмом. «Отец всегда говорил, что все люди одинаковы. Зависть, угрозы, алкоголь... Черт знает, почему случилась эта беда. Мой папа сорвался, но дело точно не в расизме», – рассуждает снукерист в автобиографии. Но семье Брайанов не легче от таких слов: два ребенка остались без кормильца, и в приговоре проскользнуло слово «пожизненный».

О’Салливан лишился лучшего друга и обернулся в закрытого озлобленного подростка. Он проводил над сукном все время, задавшись целью – стать великим чемпионом и выбить телевизор со спортивным каналом в одиночную камеру отца (хотя бы для начала, потом можно помечать об УДО). Времени не было – Ракета бомбил лузы со сверхзвуковой скоростью между подходами.

Через три года после заключения папы за решетку угодила и мама Ронни. Следствие обнаружило странные счета и откаты налогов у семейной сети секс-шопов. К тому времени нелегальное порно уже не продавалось, но за хитрой и антизаконной математикой стояла квалифицированный бухгалтер. Парень не обиделся на мать – ее 10 месяцев в заведении для белых воротничков казались экстремальным отпуском по сравнению со сроком папы.

«Родители воспитали во мне беспринципность. Если туфли мешают мне выиграть чемпионат, я их сниму. Плевать, что подумают в мире джентльменов. Мой папа смотрит матч по телеку в мире преступников и негодяев. Я хочу, чтобы он видел победу, а не лакированную обувь», – О’Салливан черпал мотивацию из очень мощного источника.

Британец превратился в сильнейшего игрока в истории. Пять мировых кубков, еще больше побед на «Мастерсах» и других престижнейших турнирах. Золотые горы привлекли глоров, но болельщики приходят к Ронни из-за стиля. Он не стесняется эпатировать перед толпой надменных консерваторов с киями. Он выбешивает конкурентов, но привлекает остальных, словно глянцевая бумажка с порнухой из отцовского гаража.

В 2010 году, через 18 лет после убийства темнокожего шофера, Роналда О’Салливана освободили условно-досрочно за хорошее поведение. В тот уикенд Ронни исчез с радаров – он приказал прессе, чтобы от него отстали хотя бы на денек. В жизнь безумного чемпиона вернулся человек, который его создал.

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