Пил Билл. Как пиво помогло канадцу стать легендой снукера

Когда Кокорина с Мамаевым осуждают за шампанское, Фелпса – за марихуану, а сборную России – за кальян перед матчем, вспоминают мифических дедов-спортсменов, которые в межсезонье отдыхали в Кисловодске, держали за ручку жен и соблюдали режим. Никто не говорит про пересадку печени Джорджа Беста или о годовой норме в 300-500 женщин, с которыми занимался сексом Мэджик Джонсон.

У снукериста Билла Вербенюка не было ни единого шанса стать человеком года по версии журнала «Советский филателист». Он получил фамилию от деда, эмигрировавшего в Канаду из Украины, а плохую наследственность – от отца, который держал бильярдный клуб, а в свободное время скрывался от копов. «Он был одним из крупнейших скупщиков краденого в Канаде, – вспоминает Билл. – Папа совершал вооруженные нападения, приторговывал наркотиками и укрывал преступников».

Вербенюк-старший подсадил мальчика на бильярд, когда тому было девять лет. Клуб Pop's Billiards был главной мужской пещерой на Логан Авеню в Ванкувере, поэтому там часто проводили турниры. Билли постоянно крутился где-то рядом и однажды зарубился с местным чемпионом. Все знали, что он сын владельца, но никто не воспринимал пухленького мальчишку всерьез. Толпа только рассмеялась, когда паренек предложил сыграть на деньги – по пять фунтов за фрейм.

Чемпион разнес Билла и оставил его без карманных расходов. Через пару недель Вербенюк вернулся, нашел эту местную легенду и уничтожил его. Мужики просто смотрели, как пухлик уделывает взрослого профессионала и поднимает 290 фунтов на игре в снукер. Биллу было 12 лет.

Когда Вербенюк вырос, он быстро почувствовал, как круто ни от кого не зависеть. Он рано начал пить, ввязался в фиктивный брак с какой-то француженкой (ей нужен был вид на жительство), попутешествовал по Австралии и Британии и зарабатывал только закатыванием шаров в лузы. «Тогда мой приятель Джон собирал с каждого, кто нам проигрывал, по 10 фунтов. Махали киями с полуночи до 7 утра, а потом отсыпались весь день», – со смехом рассказывает канадец.

Во время бильярдного марафона Билл выпивал по 76 банок пива и спокойно казнил соперников. «Однажды я выиграл в пул 20 тысяч долларов за ночь, – хвастается Вербенюк. – Люди шли и шли, и каждый хотел меня обыграть. Я спустил весь выигрыш за 20 минут. Там попался какой-то парень, который поставил 200 штук баксов. Зря я понадеялся, что выиграю эти деньги».

На островах Билл с дружочком купили автобус и вложили в него 20 тысяч фунтов. Внутри было все: две спальни, душ, телевизор, кухня и мини-бар. Поскольку все турниры проходили в Британии, то ему было легче жить в трейлере, чем постоянно летать из Канады в Шеффилд. Через два года после перехода в профессионалы Билл обнаружил, что виски действует на него не так, как на остальных игроков. После визита к врачу оказалось, что у него гипогликемия – неприятное состояние, при котором тело особенно сжигает сахар в крови и усваивает алкоголь. Поэтому снукерист спокойно выдувал по шесть пинт (2,8 л) пива перед матчем и шел к столу с легким ощущением нетрезвости.

Позднее синдром вызвал эссенциальный тремор – непроизвольное дрожание правой руки, убийственный диагноз для игрока на бильярде. Вербенюк заметил, что лучше всего от этой болячки помогает как раз пиво, и глушил его перед матчами, чтобы не промахнуться на важном шаре. BBC показывала снукерные трансляции уже тогда, и в середине 70-х спортсмены привели бы в ужас любого депутата: ассистенты постоянно меняли им пепельницы и приносили графины с виски.

Канадец не был топ-игроком: четырежды выходил в 1/4 финала большого турнира и один раз пробрался в полуфинал ЧМ. Лучше всего он чувствовал себя в командных турнирах – там он общался с близкими людьми. «Мы были не просто партнерами по сборной, мы были настоящими друзьями вне игр, – рассказывал другой член национальной команды Клифф Торнбёрн. – Пока остальные грызлись и выясняли, кому быть капитаном, мы были одним целым».

Его всегда любила публика: Билл никогда не забывал, что играет ради развлечения тех, кто на него смотрит. В матче с Джо Джонсоном канадец не нашел отыгрыша, чтобы задеть закрытый красный, исполнил невообразимый флюк и закатил шар в боковую лузу. Этот трюк до сих пор называют ударом столетия.

В стартовом матче Кубка мира-1980 Дэвид Тэйлор из сборной Уэльса поставил Вербенюку снукер. Играть из такой позиции было неудобно – пиво разнесло канадца до 127 килограммов, а дресс-код обязывал появляться в брюках. Когда Билл еле-еле залез на стол и тянулся к шару, треск ткани остановил его попытку. Матч на всю страну транслировала BBC, зрители в зале сразу поняли, в чем дело, а Вербенюк слез с сукна, прикрыл порванные брюки и смешно оглянулся с криками: «Кто испортил воздух? Кто это сделал?»

В конце 80-х Международная федерация бильярда и снукера запретила употребление спиртного во время матчей. Вербенюку это бы очень помогло: алкоголь смешивался с бета-блокаторами и плохо влиял на сердце. Но Билл не мог играть трезвым из-за дрожи в руках. «Пиво же не дает мне никакого преимущества перед другими игроками», – возмущался он. Вначале канадец исправно платил штрафы за проваленные допинг-тесты, но когда деньги закончились, завершил карьеру. В последнем профессиональном матче Вербенюк проиграл 1-10 и заявил: «Я выпил 24 пинты экстра-сильного лагера и две двойных водки, а все еще не пьян».

Годом позже он объявил себя банкротом, переехал к маме в Ванкувер и скончался от сердечной недостаточности в 56 лет. Билл был самым харизматичным игроком своего времени, и вредные привычки ему не мешали, а помогали. Ни один Болт не пробежит 100 метров после 76 банок пива, ни один Овечкин не забросит шайбу после восьми шотов водки, ни один Месси не забьет мяч после 40 литров светлого.

Билл Вербенюк ушел из спорта после того, как почувствовал, что его предали. Он любил бильярд таким, каким знал, и не представлял игру без пары пинт. Снукер стал слишком правильным и прилизанным, но самого духа старых клубов, в которых можно было облапошить пару забредших душ на 10 фунтов, уже не было. Вербенюк оставался спортсменом до последних дней. Просто из коктейля «бильярд+выпивка» убрали шары, лузы и кий.

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