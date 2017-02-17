Попробуй себя в роли комментатора снукера на Eurosport

Знаешь снукер? Дня не проживешь без зеленого сукна и разноцветных шаров? Видишь везде число 147? У тебя есть шанс проникнуть в комментаторскую кабину Eurosport. Ты просто обязан испытать себя!

Eurosport объявляет конкурс на лучшего комментатора снукера среди зрителей канала и читателей сайта. Твой талант оценит компетентное жюри. Просто прокомментируй фрейм и пришли нам запись.

Записывай свой аудиокомментарий к видео фрейма и присылай к нам в редакцию на info_eurosport@ma-tv.ru.

Жюри во главе с русским голосом снукера Владимиром Синицыным определит квартет финалистов в апреле. Первого победителя выберет жюри, второго определит голосование посетителей Eurosport.ru, в котором примут участие 3 оставшихся финалиста. Победители конкурса получат возможность прокомментировать любимый снукер в прямом эфире на Eurosport в дуэте с Владимиром Синицыным.

Поделись с нами своей страстью и стань частью команды Eurosport.

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