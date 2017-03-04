Торн ада. Снукерист, который прославился усами и потерял жизнь на ставках

«Каждую ночь я просыпался и думал, как убить себя – повеситься, застрелиться или как-то по-другому».

В итоге Вилли Торн, которому принадлежит это признание, принял 30 таблеток снотворного и лег на кровать в собственном доме. Самоубийство не удалось – жена прославленного спортсмена предотвратила смерть мужа, вовремя вернувшись с работы. К такой жуткой точке самый импозантный снукерист прошлого века подходил незаметно, пока окончательно не рвануло.

Вилли Торн вырос в благополучной семье в Лестере. Его родители владели пабом и могли обеспечить сыну едва ли не любую карьеру. Юный Торн выбрал снукер и очень быстро стал лучшим в городе. В 14 лет Вилли выиграл National U-16 – чемпионат Великобритании среди юниоров, а к 19 годам покорил молодежный чемпионат страны.

Большую часть времени Торн проводил в бильярдной «Осборн» в центре Лестера. Там он бросил вызов лучшему снукеристу города и познакомился с местными воротилами игорного бизнеса.

Вилли участвовал в пари на исход снукерных матчей, а затем пристрастился к ставкам на скачки. Когда Торн начал профессиональную карьеру в снукере, у него сразу появилась возможность закачивать крупные суммы.

Он очень быстро стал своим среди бильярдных профи. Произошло это, конечно, благодаря колоритным усам и рано появившейся лысине, но не только. Узнаваемая внешность, умение находить подход к людям и виртуозная способность выставить себя в выгодном свете сделала Торна одним из известнейших игроков 1980-х.

Торн не боялся шестикратного чемпиона мира Стива Дэвиса, хотя выиграл за карьеру только один рейтинговый турнир. Он завел дружбу с Деннисом Тэйлором, который победил в легендарном финале ЧМ-1985 и сроднился с футбольной легендой Гари Линекером, который называл Вилли самым великодушным человеком, которого когда-либо видел.

Без Торна снукерную тусовку было невозможно представить. В 1985-м кичевая группа The Romford Rap сняла клип с участием Вилли и всех звезд того времени – Snooker Loopy. Дурацкая песня зашла в топ-5 британского хит-парада, а Торна до сих пор спрашивают о ней в интервью.

Вилли долго расставался со снукером, перестав участвовать в турнирах только к концу ХХ века. Но ставить Торн не прекратил. И как выяснилось, не переставал никогда. О его прогрессирующей лудомании знали немногие, хотя к 1996-му он задолжал букмекерам 250 тысяч фунтов. Первая жена подала на развод, а дети прекратили общение с отцом.

" «Безусловно, азартные игры влияли на мой снукер. На турнирах и так присутствует давление, а на меня давило еще и то, что обязательно нужно выиграть, чтобы расплатиться с кредитором» "

В автобиографии, выпущенной в 2004 году, Вилли признался, что ставки не уходили из его жизни с 16 лет. Торн старался играть аккуратно, используя информацию от инсайдеров, и порой выигрывал. Но после неудач главный усач снукера брал такси и просаживал остаток денег в казино, пытаясь восполнить потери побыстрее.

Еще до финансового краха Торн успел провернуть дело, которое спасло ему жизнь. Снукерист отбил у приятеля жену – бывшую Мисс Великобритания Джилл Сэксби. Брошенный муж через несколько лет признался в интервью, что не мог соревноваться с Вилли, который, хоть и не красавец, но брал известностью и харизмой. Торн, очень редко затрагивавший эту тему, утверждал, что в момент знакомства с Джилл, она уже полгода не общалась с мужем.

По словам Вилли, после попытки самоубийства он взял под контроль болезненное пристрастие к ставкам. Мужчина утвердился в роли топового снукерного эксперта и комментатора на ВВС, часто появлялся на различных шоу и даже поучаствовал в британских «Танцах со звездами».

О лудомании Торна успели позабыть. Когда в мае 2015-го он пришел в редакцию The Mirror рассказать о банкротстве и новой попытке самоубийства, это стало сенсацией. Заплаканный Вилли признался, что снова ставит по-крупному после смерти матери в июле 2013 года. «Мама была моей каменной стеной и всем для меня. Когда ее не стало, у меня сорвало крышу. Я хотел уйти от переживаний, спрятаться и выиграть достаточно денег, чтобы жить долго и счастливо».

Торн растранжирил все накопления и опять залез в долги. Он просил взаймы сначала у друзей, а потом у знакомых – даже у тех, которых едва знал. Вилли брал у одного кредитора, чтобы расплатиться с другим и уверял всех, что скоро все наладится, хотя уже сам в это не верил.

В июне 2014-го он ушел из дома в соседний отель, откуда звонил друзьям с просьбой снова одолжить денег. После очередного отказа он сказал другу «До свидания» и попросил прощения за все, что сделал. Об этом звонке узнала Джилл, которая обзвонила местные гостиницы и обратилась в службу спасения. Торна нашли в номере с ножом в руке и тремя предсмертными записками.

Полиция доставила Вилли в больницу, откуда он быстро выписался и направился к ростовщикам в попытке исправить положение, что привело к еще более страшным последствиям. Под Рождество в его дом ворвались вооруженные люди и потребовали 300 тысяч фунтов наличными в счет оплаты долга. Торн убедил их, что найдет деньги, но угрозы не прекращались: «Мне позвонили и сказали, что если я не верну деньги, они отрубят моей жене пальцы и заберут кольцо с бриллиантами».

Когда долги превысили миллион фунтов, Вилли признал себя банкротом и отправился к журналистам на исповедь.

Торн пообещал завязать с игрой и начать лечение, но осенью 2016-го папарацци засняли его в казино, где проходят игры со ставками в 750 фунтов. Видимо, прекратить игру Вилли так и не удалось.

Происходящее с Торном лучше всего описывает отрывок из его второй автобиографии.

«Одна картинка из памяти постоянно возвращается ко мне. Я был лучшим спортсменом в школе и уж точно был лучшим в беге. Помню, как в забеге на 100 ярдов я плохо стартовал. Когда я оказался позади, то сделал вид, что получил травму. Оглядываясь на свою карьеру, думаю, что слишком рано выбрасывал полотенце, когда считал, что не смогу выиграть. Вспоминая тот школьный эпизод, думаю, может быть, у меня не было страсти. Может быть, я был пораженцем.

Пожалуй, я паршивый человек. Возможно, поэтому азартные игры и захватили меня. Я всегда хотел быть победителем, но не был готов сражаться за это. Играя на ставках, вы видите, как легко приходит выигрыш. Не нужно никаких усилий. Это быстро и просто».

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