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Чемпион мира-2015 Стюарт Бинэм дисквалифицирован на полгода за многолетние ставки
Рука правосудия схватила англичанина за кий.
Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA) вынесла решение по делу Стюарта Бинэма. 41-летний снукерист признан виновным во многолетних ставках на результаты матчей.
Бинэм оштрафован на 22,4 млн евро и дисквалифицирован на 6 месяцев, из которых 3 месяца и 1 день – условно. Отсчет дисквалификации начинается 28 октября, и 26 января англичанин может возобновить выступления.
- Бинэм имеет право подать апелляцию до 6 ноября.
- В 2016 году Стюарт был принят в Зал славы снукера.
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