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Ронни О'Салливан выиграл 30-й турнир в карьере
Этот человек – инопланетянин.
Пятикратный чемпион мира победил на турнире «Шанхай Мастерс».
В финале О'Салливан разгромил англичанина Джадда Трампа со счетом 10:3.
На счету обоих игроков по одной сотенной серии в решающей встрече.
- «Шанхай Мастерс» проводится с 2007 года. Ранее О'Салливан побеждал на турнире в 2009 году.
- Рекорд по количеству титулов принадлежит Стивену Хендри, у которого 36 титулов.
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