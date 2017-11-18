Getty Images

Ронни О'Салливан выиграл 30-й турнир в карьере

О'Салливан выиграл 30-й турнир в карьере
Eurosport

8 мин. назад

Этот человек – инопланетянин.

Пятикратный чемпион мира победил на турнире «Шанхай Мастерс».

В финале О'Салливан разгромил англичанина Джадда Трампа со счетом 10:3.

На счету обоих игроков по одной сотенной серии в решающей встрече.

  • «Шанхай Мастерс» проводится с 2007 года. Ранее О'Салливан побеждал на турнире в 2009 году.
  • Рекорд по количеству титулов принадлежит Стивену Хендри, у которого 36 титулов.

Самый спортивный инстаграм

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Что «Атлетико» сотворит с «Реалом», а «Тоттенхэм» с «Арсеналом»

02:50
Популярные видео
Ты давненько не видел, чтобы киперы так тащили в хоккее. Счет открыли лишь за 2 секунды до конца ОТ
1 761 просмотровВчера в 13:01
Сергачев набрал 2 очка, Кучеров – 3, а «Тампа» отправила в ворота бедняги Бишопа 6 шайб
1 108 просмотровВчера в 12:55
А еще вам может понравиться