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Ронни О'Салливан - Нил Робертсон

The Masters - 19 января 2017

Это Снукер, и это The Masters! Следите за матчем Ронни О'Салливан – Нил Робертсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 19 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Ронни О'Салливан и Нил Робертсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.