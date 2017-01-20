Семь психопатов. Ронни О'Салливан, Алекс Хиггинс и еще 5 грешников снукера, которые хуже сатаны

Джимми Уайт

Легендарный британец выиграл 31 турнир. Больше него в снукере заработали только Хендри, О'Салливан и Дэвис. Королева удостоила Уайта ордена Британской империи. Сироп, а не жизнь – какие проблемы? Единственное уязвимое место у Джимми – гордость. Любимейший снукерист Британии сначала подсел на кокаин (потому что мог себе позволить), а после поражения от Стива Дэвиса в финале чемпионата мира-1984 съехал на крэк.

Уайт скуривался вместе с другим знаменитым игроком Кирком Стивенсом из Канады: «Я думаю, что Кирк первым попробовал. Но я самостоятельный человек и не обвиняю его в том, что подсадил меня на крэк. Виноват только я сам».

Джимми потратил на дурь три месяца жизни, но чуть не расстался с ней совсем. «Мне повезло, что я жив. Я знаю: наркотики, возможно, стоили мне 10 мировых титулов», – вспоминает Уайт. Британец – лучший снукерист, ни разу не бравший чемпионат мира: Джимми проиграл в шести финалах.

Кирк Стивенс

Второй участник крэковых загулов Джимми Уайта. Канадец курил трубку в номере отеля прямо во время Irish Masters. Через несколько месяцев Кирк публично признал наркотическую зависимость и уехал домой лечиться. Перед этим Стивенс поднялся на четвертое место в мировом рейтинге и проиграл в финале British Open-1985 Сильвино Франциско. Позже южноафриканец рассказывал, что его соперник обдолбался перед матчем.

После возвращения в Канаду Кирк два года не смотрел снукер, а теперь занимается бизнесом по продаже автомобилей.

Алекс Хиггинс

Североирландец побеждал на 24 турнирах. Сыграл в четырех финалах чемпионатов мира и выиграл два, один из которых – в статусе самого молодого в истории (в 22 года). В 16 лет Хиггинс выдал 147 очков – многолетний возрастной рекорд по максимуму встал в ряд исторических достижений мужчины в снукере. Но вместе с кольчужным характером Алекс собрал все худшие черты ирландского гражданина: он впитывал виски кожей, кокаин – слизистой носа, а карты и рулетку превратил в лучших друзей. Драки и скандалы с участием Хиггинса обернулись в рутину.

В 1986-м Алекс подрался с директором чемпионата Великобритании: ударил головой в нос, когда тот отправил его на драг-тест. А во время матчей призывал судей забиться в норы и не вылезать. В 1990-м сборная Северной Ирландии продула Канаде, и Хиггинс пригрозил пристрелить друга и капитана команды Денниса Тейлора. Апогей карьеры Алекса – скандал с окончанием карьеры: после победы на Irish Masters псих хлопнул водки, выскочил на сцену и назвал снукер коррумпированным цирком, в котором он не желает участвовать. Получил обнуление рейтинга и дисквалификацию на два года.

Образ жизни привел к трагичному концу: Хиггинс растратил состояние на вино и женщин, жил на пособие, боролся с онкологическим заболеванием, потерял все зубы, перенес разрыв голосовых связок, не мог говорить, похудел до 38 килограмм и умер нищим от голода и рака в муниципальной каморке в Белфасте летом 2010 года.

Билл Вербенюк

Канадский чемпион мира на командном турнире отличался необъятными размерами и кипучей страстью к выпивке. Его лучшая цитата: «Я выпил 24 пинты экстра-крепкого лагера, восемь двойных порций водки и все еще трезв». Из-за злоупотребления алкоголем и плохой наследственности Билл страдал от дрожи в руках – Вербенюк трижды останавливался на стадии четвертьфиналов чемпионата мира. Он пил регулярно – даже во время матчей, и ходил миф, якобы Большой Билл выпивал по 50 литров пива в день.

В конце 80-х врачи прописали ему анаприлин для сердца, который несовместим с алкоголем. Билл завязал и поехал вниз в рейтинге, хотя до этого долгое время держался в восьмерке. По состоянию здоровья Вербенюк завершил карьеру, переехал в Англию и умер от сердечного приступа в 2003-м в возрасте 56 лет.

Стивен Ли

Бывший номер пять мирового рейтинга запомнился эпичным баном. Ли признали виновным в договорняках и отстранили от кия и шаров на 12 лет. Во время процесса председатель суда назвал потеющего Стивена слабаком, который под финансовым давлением поддался соблазну. Процесс пришел к выводу, что Ли специально проиграл матчи Доэрти, Фу, Робертсону и Селби.

В 2016 году он договорился с фанатом из Гонконга о продаже собственного кия за 1,5 тысячи евро. Деньги получил – кий не послал. Ли осудили по статье мошенничество. Сейчас снукерист живет на пособие – из-за запрета на игру (точнее, на ее сливы) у него не осталось других доходов.

Тони Ноулз

Англичанин трижды забирался в полуфиналы чемпионатов мира, выигрывал командный ЧМ, но следили за ним из-за сцен сексуального характера. В середине 80-х снукеристы-профи приравнивались к рок-звездам в Англии. Тони с удовольствием рассказывал каждому таблоиду о том, сколько малышек подцепил и где. Желание очаровывать дам в режиме нон-стоп, а потом разбалтывать об этом на каждом углу привели к беспрецедентному штрафу в пять тысяч фунтов за создание дурной славы игре. Бывший игрок в снукер и журналист Клайв Эвертон писал, что среди фанаток появилась мода на футболки и значки с надписью «Я отшила Тони Ноулза».

Ронни О'Салливан

О главном дьяволе в истории снукера написано много всего: папку посадили за убийство, мать – за неуплату налогов, юный Ронни заботился о сестре и управлял сетью секс-шопов отца в Эссексе. В 1996-м О'Салливан получил штраф в 20 тысяч фунтов плюс принудительное пожертвование в 10 тысяч на благотворительность за нападение на судью. Через два года выиграл Irish Masters, а потом сдал тест на марихуану и лишился титула. «Помню, как выигрывал каждый мировой чемпионат и думал: «Не могу дождаться, когда турнир уже завершится, драг-тесты кончатся, и я раздавлю косяк. Я обожал косяки. Единственная проблема с ними – после первого идет второй и так далее».

Ронни не упускает шанса сказать на камеру что-то одновременно высокомерное, идиотское и смешное. «Кто-нибудь принесет мне покушать? Отсосите мне!» – за эту фразу в адрес тормознутого переводчика на China Open мужчина получил очередной штраф. А матч против Марка Кинга в 2005-м О'Салливан просидел с полотенцем на лице, потому что его убивала плохая игра соперника. В 2013-м Ронни обматерил судью, который попросил заправить рубашку – штраф в тысячу евро. Выходки О'Салливана уже давно требует отдельной энциклопедии.

Другие истории от Артёма Мазилкина:

7 перформансов, которым самое место в «Ла-Ла Лэнде»

«Я не видел человека самоотверженнее». История второго вратаря мира после Яшина

Смотрите трансляцию The Masters на Eurosport Player