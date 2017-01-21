Ронни О’Салливан вышел в финал The Masters

Ронни О’Салливан проиграл первый фрейм, после чего оказался в положении догоняющего. Когда счет стал 4-3 в пользу Фу, британец собрался и взял три решающих фрейма.

На счету Фу две сотенные серии (110, 141), на счету О’Салливана – одна (122). Серия снукериста из Гонконга в 141 балл стала лучшей в 2017 году.

Вторую путевку в финал разыграют Джо Перри и Барри Хокинс.

Ронни О’Салливан сыграет в финале The Masters в 12-й раз. В предыдущих 11 финалах англичанин одержал 6 побед при 5 поражениях.

Год назад в финале О’Салливан разгромил Хокинса (10-1).

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