Ронни О'Салливан стал семикратным чемпионом «Мастерс»

О'Салливан одержал победу в решающем матче со счетом 10:7.

Начало встречи осталось за Перри, который повел со счетом 4:1, но затем пятикратный чемпион мира выиграл 7 фреймов подряд и вышел вперед – 8:4. Джо сократил отставание в счете, но концовка осталась за О'Салливаном.

В финале Перри сделал два сенчури (115, 117), Ронни ответил одним сотенным брейком (112).

Ронни защитил титул чемпиона «Мастерс».

О'Салливан стал первым в истории семикратным победителем турнира, опередив Стивена Хендри, у которого шесть побед.

Трофей «Мастерс» впервые получил имя Пола Хантера, выигрывавшего приз три раза.

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